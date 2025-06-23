Seyir halindeki Tofaş alev aldı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Derince ilçesinde seyir halinde olan otomobil alev aldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, otomobil hurdaya döndü.

Yangın, Derince ilçesi Çenedağ Mahallesi Engin Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü hakimiyetinde seyir halinde olan 41 BAS 835 plakalı Tofaş marka otomobilden dumanlar yükseldi. Durumu fark eden sürücü, hemen aracı durdurarak indi. Otomobil kısa sürede alev alırken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan otomobili söndürdü. Yangın sebebiyle araç hurdaya döndü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.