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Seyir halindeki tırın tekerleri yandı

Seyir halindeki tırın tekerleri yandı

3. Sayfa Haberleri

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde seyir halindeki tırın dorse lastikleri alev alarak yandı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde seyir halindeki tırın dorse lastikleri alev alarak yandı.

Olay, akşam saatlerinde Karabük-Kastamonu karayolu Bostanbükü köyü mevkisinde meydana geldi. Karabük istikametine giden Cihan Erdoğan, idaresindeki 06 FS 0963 plakalı cam tozu yüklü tırın dorse lastikleri aşırı ısınma nedeniyle yanmaya başladı. Durumu fark eden Erdoğan, tırı yol kenarında durdurup yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale etti. Diğer sürücülerde yardıma koştu. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını dorseye sıçramadan söndürdü.

Cihan Erdoğan, "Lastikler ısındıktan sonra tutuştu. Yangın söndürme tüpleriyle müdahale ettik ama fayda etmedi" dedi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cihan Erdoğan Safranbolu Karabük 3. Sayfa Haberler

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