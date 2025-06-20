Seyir Halindeki Tırın Lastikleri Alev Aldı

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Seyir Halindeki Tırın Lastikleri Alev Aldı
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, seyir halindeki bir tırın üç lastiği yangın çıkardı. Sürücü, aracı güvenli bir şekilde emniyet şeridine çekip yardım çağırdı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Olayda yaralanma yaşanmadı.

Seyir halindeki tırın lastikleri alev aldı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde seyir halinde olan konteyner yüklü tırın 3 lastiği alev aldı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Körfez ilçesi TEM Otoyolu Ankara istikameti Hereke ayrımında meydana geldi. Sürücüsü hakimiyetinde seyir halinde olan 34 BOB 496 plakalı tırın 3 lastiği alev aldı. Durumu fark eden sürücü aracı emniyet şeridine çekerek ekiplere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma trafik ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında herhangi yaralanma olayı yaşanmazken, tırda maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MERT GÜRENÇ - 3.Sayfa
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