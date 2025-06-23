Seyir Halindeki Tırda Yangın Çıktı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde seyir halindeki bir tırın motor kısmında çıkan yangın, sürücünün erken müdahalesiyle kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalara devam ediyor.
Seyir halindeki tır alev aldı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde seyir halindeki bir tırda yangın çıktı.
Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Gönüllü kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. Seyir halindeki 31 AFR 917 plakalı tırın motor kısmından alevler yükseldiğini fark eden sürücü, yol kenarına park ederek itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin söndürme çalışmaları devam ederken, yangının elektrik kontağından kaynaklandığı öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENVER ZENCİRCİ - 3.Sayfa