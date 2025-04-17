Seyir Halindeki Tır Yangında Küle Döndü
Hatay'da seyir halindeki hurda yüklü tır alevlere kapıldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Olayda yaralanan olmadı.
Seyir halindeki tır alevlere teslim oldu
HATAY - Hatay'da seyir halindeyken alevlere teslim olan tır kullanılmaz hale geldi.
Yangın, İskenderun ilçesi Sarıseki Mahallesi Organize Sanayi Sitesi mevkiinde yaşandı. Hurda yüklü seyir halindeki tırın çekici kısmı kısa sürede alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Hatay Büyülşehir Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yaralanmanın yaşanmadığı yangında çekici kullanılmaz hale geldi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FERİT SAVAŞ - 3.Sayfa