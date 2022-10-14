Seyir halindeki tır devrildi, sürücü yara almadan kurtuldu 3. Sayfa Haberleri Seyir halindeki tır devrildi, sürücü yara almadan kurtuldu100 yan yolda seyir halindeyken devrilen tırın sürücüsü, kazadan yara almadan kurtuldu. Seyir halindeki tır devrildi, sürücü yara almadan kurtuldu KOCAELİ Kocaeli'nin Dilovası ilçesi D-100 yan yolda seyir halindeyken devrilen tırın sürücüsü, kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza, D-100 Karayolu yan yol Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samet K. idaresindeki 14 DJ 843 plakalı Volvo marka tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte devrildi. Tırın devrildiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücünün yara almadan kurtulduğu kazanın ardından, yol üzerinde trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı. Tırın vinç yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı yeniden normal seyrine döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa D-100 Karayolu Dilovası Kocaeli 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Seyir halindeki tır devrildi, sürücü yara almadan kurtuldu - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.