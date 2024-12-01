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Seyir Halindeki Tır Alev Alev Yandı

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Adıyaman'da seyir halindeki bir tır, yangın sonucu alev aldı. Sürücünün ihbarı üzerine itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Maddi hasar oluşurken, olayda ölen veya yaralanan kimse olmadı.

Seyir halindeki tır alevlere teslim oldu

ADIYAMAN - Adıyaman'da seyir halindeki bir tır alev alarak yandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi Buğday Pazarı yakınlarında seyir halinde olan bir tır alev aldı. Aracın yandığını fark eden sürücü itfaiye ekiplerine bilgi vererek aracı yol kenarına aldı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahaleleri sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmalarının yapıldığı tırda ölen yada yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Seyir Halindeki Tır Alev Alev Yandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN KİZİR - 3.Sayfa
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