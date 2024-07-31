Seyir halindeki tır alev alev yandı

Karabük-Zonguldak yolunun Gökçebey istikametinde dün akşam saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Yol kenarında park halinde olan bir tırda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede alev topuna dönen tır, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından fark edildi. Yangının hızla büyümesi, olay yerine intikal eden itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Yangına ilk müdahaleyi yapan ekipler, alevlerin yol kenarındaki diğer araçlara sıçramasını engelledi. Gökçebey itfaiyesinin profesyonel ve hızlı müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alındı. Yaklaşık bir saat süren yoğun çalışmalar sonucunda yangın tamamen söndürüldü.

Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Yangının maddi hasara yol açtığı tespit edildi ve yetkililer, hasarın boyutlarını belirlemek üzere çalışmalarını sürdürüyor. Olay yerinde soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Yangın sırasında diğer sürücüler tedbir amaçları araçlarını uzakta tutarken ulaşım ise bir süre kontrollü olarak sağlandı. - ZONGULDAK