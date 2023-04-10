Seyir halindeki tır alev alev yandı
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Van'da seyir halindeyken aniden alev alan tır yanarak kullanılamaz hale geldi.
Van'da seyir halindeyken aniden alev alan tır yanarak kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgilere göre olay, öğle saatlerinde Erciş yolu üzeri meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen seyir halindeki tır aniden alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın sonucu tır kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. - VAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa