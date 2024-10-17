Seyir Halindeki Sürücü Yaralı Kediyi Kurtardı

Diyarbakır'da bir sürücü, seyir halindeyken çarparak yaraladığı kediyi önce caddeden alıp kaldırıma taşıdı sonra da aracına alarak tedavi etmek üzere veterinere götürdü.

Edinilen bilgiye göre olay, Yenişehir ilçesi Prof. Dr. Selahattin Yazıcıoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Eşi ile birlikte araçla seyir halinde olan ismi öğrenilemeyen sürücü aniden yola fırlayan bir kediye çarptı. Kediye çarptığını fark edip duran sürücü, yolda kıvranan kediyi alarak kaldırıma götürdü. Bir süre kaldırımda kedinin başında duran sürücü daha sonra eşiyle birlikte kediyi aracına alarak tedavi etmek üzere veterinere götürdü. - DİYARBAKIR