Seyir halindeki servis minibüsü alev alev alev yandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Seyir halindeki servis minibüsü alev alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Seyir halindeki servis minibüsü alev alev alev yandı Bursa'da işçi servis minibüsü biranda alev alarak yanmaya başladı.

BURSA (İHA) - Seyir halindeki servis minibüsü alev alev alev yandı

BURSA - Bursa'da işçi servis minibüsü biranda alev alarak yanmaya başladı. Servis minibüsünde bulunan işçiler canlarını zor kurtarırken diğer sürücülerin müdahalesi sonucu yangın büyümeden söndürüldü.

Olay, merkez Osmangazi Mahallesi Mudanya Yolu Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, işçi taşıyan servis aracı seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı biranda alev aldı. Alevler kısa sürede servis minibüsünü sararken yoldan geçen diğer sürücüler yangın tüpü ile müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise soğutma çalışması yaptı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Seyir halindeki servis minibüsü alev alev alev yandı

Seyir halindeki servis minibüsü alev alev alev yandı

Seyir halindeki servis minibüsü alev alev alev yandı

Seyir halindeki servis minibüsü alev alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı / Ali Kamur - 3. Sayfa

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Yangın, Bursa, işçi, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title