Seyir halindeki otomobilin kaputuna uzanan kişi tepki çekti

AKSARAY'da, seyir halindeki otomobilin kaputuna uzanan kişinin öndeki otomobili ayaklarıyla ittiği anlar, kameraya yansıdı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Ereğli Kapı Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki otomobilin kaputuna uzanan kimliği belirsiz kişi, arızalı olduğu düşünülen otomobili ayaklarıyla itti. O anlar ise kameralara yansıdı. Çevredekilerin 'Tehlikeli değil mi?' sorusuna otomobilin kaputundaki kişi, 'Bir şey olmaz' diye cevap verdi. Trafikteki bazı vatandaşlar da otomobili ayaklarıyla iten kişiye tepki gösterdi.