Seyir halindeki otomobilden yükselen dumanlar korkuttu

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde seyir halindeki otomobilin motor kısmından çıkan dumanlar paniğe neden oldu.

Olay Barış Mahallesinde meydana geldi. Seyir halinde olan Mustafa Özer idaresindeki 78 BN 559 plakalı otomobilin motor kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü yolun kenarına park ettiği araçtan inerek durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri dumanlara müdahale etti. Motor kısmı yanan araçta maddi hasar oluşurken olayla ilgili inceleme başlatıldı.