Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş

Seyir halindeki otomobilden yükselen dumanlar korkuttu

3. Sayfa Haberleri

Seyir halindeki otomobilden yükselen dumanlar korkuttu Karabük'ün Safranbolu ilçesinde seyir halindeki otomobilin motor kısmından çıkan dumanlar paniğe neden oldu.

Seyir halindeki otomobilden yükselen dumanlar korkuttu

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde seyir halindeki otomobilin motor kısmından çıkan dumanlar paniğe neden oldu.

Olay Barış Mahallesinde meydana geldi. Seyir halinde olan Mustafa Özer idaresindeki 78 BN 559 plakalı otomobilin motor kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü yolun kenarına park ettiği araçtan inerek durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri dumanlara müdahale etti. Motor kısmı yanan araçta maddi hasar oluşurken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Karabük Seçim Sonuçları
Karabük Yerel Seçim Sonuçları 2019
Karabük Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı - 3. Sayfa

Safranbolu İtfaiye Karabük 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title