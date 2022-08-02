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Seyir halindeki otomobil böyle alev aldı

Seyir halindeki otomobil böyle alev aldı Konya'nın Seydişehir ilçesinde seyir halindeki otomobilin motor kısmında çıkan yangın, çevredeki esnaflar tarafından yangın tüpüyle söndürüldü.

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Seyir halindeki otomobil böyle alev aldı

KONYA - Konya'nın Seydişehir ilçesinde seyir halindeki otomobilin motor kısmında çıkan yangın, çevredeki esnaflar tarafından yangın tüpüyle söndürüldü.

Yangın, Hacıseyitali Mahallesi Arasta Çarşısında çıktı. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 42 MA 7310 plakalı otomobil, seyir halindeyken motor kısmından duman çıkmaya başladı. Dumanı fark eden sürücü aracını durdurarak yanındaki arkadaşıyla birlikte aşağıya indi. Bu sırada aracın ön bölümünden bir anda alevler yükseldi. Otomobilin motor kısmındaki yangın, çarşıdaki esnafın yangın tüpüyle müdahalesinin ardından büyümeden söndürüldü. LGP'li olan aracın zamanında söndürülmesi ortaya çıkabilecek bir facianın da önüne geçmiş oldu. Otomobildeki yangın, çarşıda bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından da görüntülendi.

İhlas Haber Ajansı / İsmail Sünbül - 3. Sayfa

Seydişehir 3. Sayfa Haberler

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