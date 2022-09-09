Seyir halindeki otomobil yandı 3. Sayfa Haberleri Adıyaman'da seyir halinde bulunan bir otomobil alev aldıEdinilen bilgilere göre, Muhittin Karabağ idaresindeki 02 AD 053 plakalı otomobil, Atatürk Caddesi Ulu Camii yakınlarında alev alarak yandı. Adıyaman'da seyir halinde bulunan bir otomobil alev aldı Edinilen bilgilere göre, Muhittin Karabağ idaresindeki 02 AD 053 plakalı otomobil, Atatürk Caddesi Ulu Camii yakınlarında alev alarak yandı. Otomobilin elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen yangını fark eden sürücü aracı yol kenarına çekerek itfaiyeden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından alevlere müdahale edilerek yangın söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda araçta maddi hasar meydana geldi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Atatürk Caddesi Adıyaman 3. Sayfa Haberler

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