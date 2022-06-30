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Seyir halindeki otomobil yanarak pert oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Seyir halindeki otomobil yanarak pert oldu Erzincan'da seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Seyir halindeki otomobil yanarak pert oldu

ERZİNCAN - Erzincan'da seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Olay, gece saatlerinde Erzincan'ın Üzümlü ilçesi Uluköy- Çağlayan yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ş.G., idaresindeki 34 ZR 1479 plakalı otomobil seyir halindeyken kaput kısmından alev çıktı. Sürücü aracı terk ederek söndürmeye çalıştı. Ancak kısa sürede yangın aracın tamamını kapladı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtaki yangın söndürülürken otomobil pert oldu. Kullanılmaz hale gelen otomobil çekiciyle yoldan kaldırıldı.

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Akbuğa - 3. Sayfa

3. Sayfa Yerel Haberler

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