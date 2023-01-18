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Seyir halindeki otomobil küle döndü

3. Sayfa Haberleri

Seyir halindeki otomobil küle döndü Orhangazi'de Süpürgelik mevkiinde bir otomobil seyir halindeyken motor bölümünden alev aldı.

Seyir halindeki otomobil küle döndü

BURSA - Orhangazi'de Süpürgelik mevkiinde bir otomobil seyir halindeyken motor bölümünden alev aldı. İtfaiye ekiplerinin sevk edildiği olayda otomobil küle dönerken, olayda ölen yada yaralanan olmadı.

Otomobil yangını saat 20.00 sıralarında Orhangazi-Yalova Karayolu, Süpürgelik mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Mehmet Özdemir idaresindeki 16 AZH 185 plakalı otomobil, Süpürgelik mevkiinde seyir halindeyken motor bölümünden dumanlar çıkmaya başladı. Sürücünün aracı emniyet şeridine çekmesinden sonra bir anda alev topuna dönen otomobil için olay yerine itfaiye ekipleri sevkedildi. Yanan otomobile müdahale eden itfiaye ekipleri araçtaki yangını söndürdü. Yangında otomobil kullanılamaz hale gelirken, olayda ölen yada yaralanan olmadı. Jandarma ve polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Orhangazi İtfaiye 3. Sayfa Haberler

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