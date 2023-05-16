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Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

3. Sayfa Haberleri

Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde seyir halinde bulunan otomobil aniden yanmaya başladı.

Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde seyir halinde bulunan otomobil aniden yanmaya başladı.

Olay sabah saatlerinde Siverek-Şanlıurfa karayolu 13'üncü kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil seyir hailindeyken aniden yanmaya başladı. Yolun kenarına çekilen otomobil, herkesin gözü önünde alev topuna döndü.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri otomobili söndürürken, araç kullanılamaz hale geldi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mevlüt Bayraktar - 3. Sayfa

Şanlıurfa Siverek 3. Sayfa Haberler

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