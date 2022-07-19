Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

ADIYAMAN - Adıyaman'da, seyir halinde olduğu esnada cayır cayır yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Çelikhan Karayolu üzerinde seyir halinde bulunan Nuri E., idaresindeki 44 NH 605 plakalı otomobil, Palanlı Köyü yakınlarında alev aldı. Otomobilin motor kısmında elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen yangını fark eden araç sürücüsü bir yandan alevlere müdahale ederken bir yandan da itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede harekete geçerek olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda otomobil kullanılamaz hale geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.