Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde seyir halindeki araç, henüz belirlenemeyen neden ile alev aldı.

Yangın, akşam saat 19: 00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Ahmet Tokuş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Anıl K. idaresineki 07 DTM 939 plakalı FIAT marka otomobilin motor kısmından alevler yükselmeye başladı. Yangın, sürücünün aracını durdurmasının ardından kısa sürede büyüdü. Aracın yandığını gören sahildeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek yangını söndürdü. Sürücü Anıl K. çıkan yangında yara almazken, otomobilin tamamı kullanılamaz hale geldi. Trafik polisleri araçların güvenli bir şekilde ilerlemesi sağlanırken, yangın kontrol altına alındıktan sonra trafik normale döndü.