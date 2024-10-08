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Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin motor kısmı alev aldı. Sürücünün yangına müdahale çabalarına rağmen alevler aracı tamamen sardı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü, araç hurdaya döndü.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halindeki bir otomobil alevlere teslim oldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, araç hurdaya döndü.

Olay, Beylikbağı Mahallesi 341 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 41 ASY 605 plakalı otomobilin motor kısmı alev aldı. Durumu fark eden sürücü hemen araçtan inerek yangına müdahale etmeye çalıştı. Kısa sürede büyüyen yangın aracın tamamına sirayet etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Araçtan geriye hurda yığını kaldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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