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Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

3. Sayfa Haberleri

İzmir'in Bornova ilçesinde seyir halindeyken alev alev yanan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

İzmir'in Bornova ilçesinde seyir halindeyken alev alev yanan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

İzmir- Manisa karayolunun Sabuncubeli Tüneli çıkışında Manisa'dan İzmir yönüne doğru seyir halinde olan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 35 BPR 37 plakalı hafif ticari araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alev yanmaya başladı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu araç söndürüldü. Meydana gelen olayda ölen ya da ölen yaralanan olmazken, araç kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tragger Manisa İzmir 3. Sayfa Haberler

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