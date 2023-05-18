Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde seyir halindeyken alev alev yanan hafif ticari araç, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Meydana gelen olayda ölen ya da yaralanan olmazken, araç kullanılmaz hale geldi.

Yangın, akşam saatlerinde İzmir-Manisa karayolunun Sabuncubeli Tüneli çıkışında Manisa'dan İzmir yönüne doğru seyir halinde olan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 35 BPR 37 plakalı hafif ticari araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alev yanmaya başladı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu araç söndürüldü. Meydana gelen olayda ölen ya da ölen yaralanan olmazken, araç kullanılmaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.