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Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

3. Sayfa Haberleri

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde seyir halindeki otomobilde yangın çıktı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde seyir halindeki otomobilde yangın çıktı. Alev alev yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay, D-100 Karayolu Ankara istikameti İstasyon Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 77 ABJ 210 plakalı Peugeot marka otomobilde yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulundu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi neticesinde söndürüldü. Yangın sebebiyle otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocaeli 3. Sayfa Haberler

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