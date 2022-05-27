Seyir halindeki otomobil alev alev yandı - Haberler

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Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Bursa'da bir otomobil kavşaktan dönüş yaptığı sırada alev aldı.

Bursa'da bir otomobil kavşaktan dönüş yaptığı sırada alev aldı. Alev topuna dönen otomobil kısa sürede hurdaya döndü.

Edinilen bilgiye göre, olay dün akşam üzeri Santral Garaj Mahallesi Kent Meydanı önündeki kavşakta meydana geldi. Gençosman istikametinden Fevzi Çakmak Caddesi istikametine seyreden Citroen marka bir otomobil kent meydanındaki kavşaktan döndüğü sırada motor alt kısmından alev aldı. Sürücüsünün son anda fark edip terk ettiği otomobil kısa sürede alev topuna döndü. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen otomobil kullanılmaz hale geldi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Otomobil, Bursa, 3. Sayfa, Haberler

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