Seyir halindeki otomobil alev alev yandı - Haberler

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Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Seyir halindeki otomobil alev alev yandı Bursa'da seyir halindeki otomobil bir anda alev alarak yanmaya başladı.

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

BURSA - Bursa'da seyir halindeki otomobil bir anda alev alarak yanmaya başladı. Aracın alev alev yanma anı kameraya yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir araç henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı motor kısmından bir anda alev aldı. Kısa sürede alevler tüm aracı sararken araçta bulunanlar hızlıca uzaklaşarak kaçtılar. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına yaklaşık yarım saat müdahalenin ardından tamamen kontrol altına aldı.

Araç kullanılamaz hale gelirken alev alev yanma anları ise cep telefon kamerasına yansıdı.

İhlas Haber Ajansı / Ali İhsan Uğur - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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