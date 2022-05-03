Seyir halindeki otomobil alev alev yandı - Haberler

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Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeki otomobil alev alev yandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeki otomobil alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, TEM otoyolu Damlama mevkiini geçince Pozantı istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, M. E. idaresindeki 01 DMC 66 otomobil, seyir halinde iken bagaj bölümünden henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Sürücü M.E. durumu fark ederek aracı güvenlik şeridine durdurarak Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri olay yerine intikal ederek alevleri söndürdü. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, araç kullanılamaz hale geldi. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Otomobil, Tarsus, Mersin, 3. Sayfa, Haberler

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