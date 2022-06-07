Seyir halindeki otomobil alev aldı, itfaiye söndürdü - Haberler

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Seyir halindeki otomobil alev aldı, itfaiye söndürdü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Seyir halindeki otomobil alev aldı, itfaiye söndürdü

Bingöl'de seyir halindeyken bir anda motoru alev alan otomobili itfaiye ekipleri söndürdü.

Bingöl'de seyir halindeyken bir anda motoru alev alan otomobili itfaiye ekipleri söndürdü.

Olay, Recep Tayyip Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 23 AZ 646 plakalı otomobil seyir halindeyken bir anda motor kısmı alev aldı. Sürücü araçtan inerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye giden ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın sonrasında araç kullanılmaz hale geldi. - BİNGÖL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye Bingöl 3. Sayfa Haberler

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