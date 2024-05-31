Seyir halindeki otomobil alev aldı, 4 kişi son anda kurtuldu

Muş'ta seyir halindeki bir otomobil aniden alev aldı. Araçtaki 4 kişi son anda canlarını kurtardı.

Edinilen bilgilere göre, Üçevler gurup köy yolunda Mehmet Cevat B. idaresindeki 42 CRG 42 plakalı araç seyir halindeyken dumanlar yükselmeye başladı. Araç içerisinde bulunan 4 kişi can havli ile kendilerini dışarı attı. Araç yanmaya başlarken, sürücünün ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUŞ