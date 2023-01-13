Seyir halindeki otomobil alev aldı 3. Sayfa Haberleri Adıyaman'ın Besni ilçesinde seyir halinde olduğu esnada alev alan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü. Adıyaman'ın Besni ilçesinde seyir halinde olduğu esnada alev alan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü. Edinilen bilgilere göre, Kadir Karababa idaresindeki 63 LD 278 plakalı otomobil, Besni ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde seyir halinde olduğu esnada alev aldı. Otomobilin motor kısmında elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangını fark eden sürücü aracından inerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahaleleri sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda otomobilde maddi hasar meydana geldi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Adıyaman İtfaiye 3. Sayfa Haberler

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