Seyir halindeki otomobil alev aldı 3. Sayfa Haberleri Seyir halindeki otomobil alev aldı Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde seyir halindeki otomobil yol ortasında yanmaya başladı. Seyir halindeki otomobil alev aldı DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde seyir halindeki otomobil yol ortasında yanmaya başladı. Alınan bilgilere göre, Bismil ilçesi Altıok Mahallesi Barış Bulvarında seyir halindeki İrfan Ç. yönetimindeki 21 GK 529 plakalı otomobilde yangın çıktı. Sürücü, yara almadan araçtan inerek durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Diyarbakır Tragger 3. Sayfa Haberler

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