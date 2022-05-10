Seyir halindeki otomobil alev aldı

KARABÜK (İHA) - Karabük'te hareket halindeyken motoru yanmaya başlayan otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Hüseyin Yağlı yönetimindeki 78 AJ 552 plakalı otomobil Yeşil Mahalle Atatürk Bulvarı'nda hareket halindeyken motor kısmından alev aldı. Otomobilin yandığını gören Yağlı, aracını yol kenarına çekerek, Karabük Belediyesi İtfaiyesi'ni aradı. Bu sırada olay yerindeki işyerlerinden vatandaşlar hortum ve yangın tüpleriyle yangına müdahale ederken, kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobili alev topuna dönmekten son anda kurtardı. Yangın sonrası otomobilde maddi hasar oluştu. - KARABÜK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa