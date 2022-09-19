Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü
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Eskişehir'de seyir halindeyken bir anda alev alan otomobil, yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Alev alan otomobilde büyük hasar meydana geldi.
Uluönder Mahallesi'nde seyir halindeki bir otomobil Baksan Mesleki Eğitim Merkezi yakınlarında bir anda alev aldı. Ön kısmı tamamen alevlere teslim olan otomobil, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Otomobilin sürücüsünün zarar görmediği olayın ardından araçta büyük maddi hasar meydana geldi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Furkan Çetiner - 3. Sayfa