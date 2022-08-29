Seyir halindeki otomobil alev aldı 3. Sayfa Haberleri Hatay'da seyir halindeki bir otomobilin motor bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Hatay'da seyir halindeki bir otomobilin motor bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olay, saat 00.15 sıralarında Kırıkhan ilçesine bağlı Kurtlusoğuksu Mahallesi'nde meydana geldi. 4 kişilik ailenin bulunduğu Ökkeş Ç. (40) yönetimindeki 46 AER 308 plakalı otomobil hareket halindeyken motor kısmından yanmaya başladı. Sürücü, otomobilini yol kenarına park ederek durumu Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yangını kısa sürede söndürdü. Otomobilde hasar oluştu. - HATAY Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İtfaiye Hatay 3. Sayfa Haberler

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