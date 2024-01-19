Seyir halindeki otobüste çıkan yangın paniğe neden oldu

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde seyir halindeki otobüste çıkan yangın korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.

Yangın, Çandır Kavşağı, d 400 karayolu üzerinde içerisinde şehirlerarası yolcu taşıyan 07 AUL 435 plakalı TEMSA marka otobüste meydana geldi. Otobüsün motor kısmında başlayan yangını fark eden yolda seyir halindeki diğer araç sürücüleri, şoförü ikaz ederek aracın durmasını sağladı. Sürücü ve yolcuların otobüsten inmesiyle muhtemel bir facianın yaşanması engellenirken, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Çıkış nedeni hakkında inceleme başlatılan yangın sonrası, yolcular başka bir otobüsle seyahat edilmesi sağlandı.