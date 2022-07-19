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Seyir halindeki motosikletten düşen yolcu yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Seyir halindeki motosikletten düşen yolcu yaralandı

Aksaray'da arkadaşının kullandığı motosiklette seyreden adam aniden dengesini kaybedip motosikletten düşerek yaralandı.

Aksaray'da arkadaşının kullandığı motosiklette seyreden adam aniden dengesini kaybedip motosikletten düşerek yaralandı.

Kaza, Aksaray-Ortaköy yolu Borucu köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ortaköy ilçesi istikametinden Borucu köyü istikametine seyreden Tolunay A. (26) idaresindeki plakasız motosiklet asfalt yolda seyrederken motosiklette yolcu olarak bulunan Tekin B. (42) dengesini kaybederek düştü. Asfalt zemine düşen adam yaralanırken, kazayı gören yoldaki diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı adam olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri tarafından ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY

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