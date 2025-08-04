Seyir Halindeki Motosiklet Sürücüsü Hayatı Tehlikeye Atarak Yatarak Gitti

Sakarya D-650 kara yolunda motosiklet üzerine yatarak seyir halinde olan sürücü hem kendi canını hem diğer sürücülerin canını hiçe saydı. O anları kayda alan otomobildeki kadın yolcu, "Kendileri geberiyor, diğer sürücülerin de başını yakıyorlar" diyerek tepki gösterdi.

Adapazarı-Karasu kara yolunda meydana gelen olayda, 54 ACU 042 plakalı motosiklet sürücüsü motosikletin üzerine yatarak kilometrelerce seyir etti. Muhtemel bir ölümcül tehlikenin önüne geçebilmek adına diğer sürücüler korna çalarak uyarıda bulundu. Sürücünün hem kendi canını hem diğer sürücülerin canını hiçe saydığı anlar ise başka bir otomobilde yolu konumunda bulunan bir kadın tarafından saniye saniye kayda alındı. Alınan kayıtta kadın yolcu, "Ne yapıyor bu, görüntüsünü çekiyorum bu kişiye ceza kesilsin de aklı başına gelsin. Kendileri geberiyor, diğer sürücülerin başını da yakıyorlar" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Öte yandan, cep telefonuyla kayda alınan görüntülerde, motosiklet sürücünün yatarak seyir etmesi, otomobilin korna çalarak uyarması, otomobilde yolcu olarak bulunan kadının tepki göstermesi yer alıyor. - SAKARYA