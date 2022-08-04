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Seyir halindeki minibüste yangın çıktı

Seyir halindeki minibüste yangın çıktı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde seyir halindeki minibüste yangın çıktı.

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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde seyir halindeki minibüste yangın çıktı.

Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi Yarenler Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki M.E. idaresindeki 06 KA 0677 plakalı Volkswagen marka minibüsün motor kısmından bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, aracını park ederek motor kısmını kontrol etti. Aracının yandığını gören M.E., yangına ilk olarak kendisi müdahale etmek istedi. Yangını kendi imkanlarıyla söndüremeyen sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Volkswagen İtfaiye Kocaeli 3. Sayfa Haberler

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