Seyir halindeki minibüs alev topuna döndü

Aksaray'da seyir halindeyken elektrik tesisatının şase yapması sonucu yanmaya başlayan minibüs alev topuna döndü.

Yangın, Küçük Bölcek Mahallesi Şehit Mehmet Ali Demir Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Büyük Bölcek Mahallesi istikametinden Küçük Bölcek Mahallesi istikametine giden Yiğit S. (25) idaresindeki 68 ADF 407 plakalı minibüste elektrik kablolarının şase yapması sonucu bir anda yangın çıktı. Minibüsün kaput kısmından çıkan dumanı fark eden sürücü, minibüsü kenara çekip araçtan inerken minibüs kısa sürede alev alev yanmaya başladı. Minibüs adeta alev topuna dönerken, sürücü 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yanan minibüs adeta küle dönerken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Söndürme işleminin ardından Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri araçta inceleme yaptı. - AKSARAY