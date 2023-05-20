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Seyir halindeki minibüs alev alev yandı

3. Sayfa Haberleri

Seyir halindeki minibüs alev alev yandı Van'da seyir halindeki şehiriçi minibüsü alev alev yanarken bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Seyir halindeki minibüs alev alev yandı

VAN - Van'da seyir halindeki şehiriçi minibüsü alev alev yanarken bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Edinilen bilgiye göre olay, İskele Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 65 M 0043 plakalı minibüsün motor kısmından bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Motordan dumanların yükseldiğini fark eden sürücü aracı sağa çekerek yolcularla beraber araçtan indi. Haber verilmesi üzerine bölgeye Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Tuşba Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Alev topuna dönen minibüsteki yangın söndürülürken, araçtan geriye demir yığını kaldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Şükrü Akyüz - 3. Sayfa

İtfaiye Van 3. Sayfa Haberler

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