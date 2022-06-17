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Seyir halindeki kum yüklü kamyonda yangın çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Seyir halindeki kum yüklü kamyonda yangın çıktı

Samsun'un Bafra ilçesinde seyir halindeki kum yüklü kamyonda yangın çıktı.

Samsun'un Bafra ilçesinde seyir halindeki kum yüklü kamyonda yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Bafra istikametine seyir halinde olan 35 ATH 922 plakalı kum yüklü kamyonun arka lastikleri alev aldı. Araç sürücüsü kamyonu durdurarak itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Samsun Bafra 3. Sayfa Haberler

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