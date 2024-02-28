Seyir halindeki kepçe alev alev yandı

ADIYAMAN - Adıyaman'da, seyir halindeki bir kepçe alev alarak cayır cayır yandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Ataköy Yolu üzerinde seyir halinde olan Şenel A. idaresindeki kepçe, bir anda alev alarak yanmaya başladı. Aracın elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen yangın itfaiye ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı yangında kepçe kullanılamaz hale geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.