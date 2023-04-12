Seyir halindeki kamyonette çıkan yangını itfaiye söndürdü

Mersin'in Erdemli ilçesinde sağanak yağış esnasında motor kısmından duman çıkarak yanmaya başlayan kapalı kasa kamyonetteki yangın bölgeden geçen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Mersin'in Erdemli ilçesinde sağanak yağış esnasında motor kısmından duman çıkarak yanmaya başlayan kapalı kasa kamyonetteki yangın bölgeden geçen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Mersin- Antalya D-400 karayolu üzerinde Talat Göktepe Çamlığı karşısında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, etkili olan sağanak yağış esnasında 58 ADV 953 plakalı kapalı kasa kamyonetten duman çıkmaya başladı. Sürücünün aracı durdurduğu esnada, bir ihbardan dönen itfaiye ekibi dumanları görerek müdahalede bulundu. İtfaiye ekibinin müdahalesiyle araçtaki yangın söndürüldü.

Hasar gören aracın çekilmesiyle karayolunda trafik akışı yeniden sağlandı. - MERSİN