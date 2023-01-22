Seyir halindeki kamyonetin kasa kapağında tehlikeli yolculuk
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Antalya'nın Serik ilçesinde bir kişinin seyir halindeki kamyonetin kasasında ayakta yolculuk yapması yürekleri ağza getirdi.
Antalya'nın Serik ilçesinde bir kişinin seyir halindeki kamyonetin kasasında ayakta yolculuk yapması yürekleri ağza getirdi. O anlar, aracıyla seyir halinde olan vatandaşlar tarafından cep telefonu kameraları ile kaydedildi.
İlginç görüntü, Antalya-Serik D-400 Karayolu'nda kayda alındı. Her gün binlerce aracın kullandığı otoyolda bir kişiyi üzeri çadırla kaplı kamyonetin kasanın üzerinde ayakta gören diğer sürücüler, cep telefonuyla o anları kayıt altına aldı. Hızla seyreden kamyonetin kasasının arka kapağının üzerine çıkıp, zaman zaman bir elini de bırakan adamın o anları görenleri hayrete düşürdü. - ANTALYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa