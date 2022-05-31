Seyir halindeki kamyonet alev alev yandı - Haberler

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Seyir halindeki kamyonet alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Seyir halindeki kamyonet alev alev yandı

Bursa'da seyir halindeki bir kamyonet aniden alev aldı.

Bursa'da seyir halindeki bir kamyonet aniden alev aldı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, Orhangazi ilçesi Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki kamyonet henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı bir anda alev aldı. Alevler kısa sürede kamyonetin her tarafını sararken alevleri görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan kamyonete müdahale ederek söndürdü. Kamyonetin yanma anı ise cep telefon kameralarına yansıdı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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