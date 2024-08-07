Seyir halindeki kamyondan yükselen dumanlar paniğe neden oldu

Seyir halindeki kamyondan yükselen dumanlar paniğe neden oldu

ELAZIĞ - Elazığ'da seyir halindeki kamyondan çıkan duman paniğe neden oldu. Çevredeki vatandaşlarında müdahalesi ile yangının önüne geçildi.

Olay Elazığ-Maden karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yük dolu bir kamyondan seyir halindeyken bir anda dumanlar çıkmaya başladı. Kamyon sürücüsünün durumu fark etmesi üzerine aracı yol kenarına çekerek durdurdu. Çevredeki vatandaşlarında müdahalesi yangın söndürüldü.