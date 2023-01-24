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Seyir halindeki kamyon alevlere teslim oldu

3. Sayfa Haberleri

Seyir halindeki kamyon alevlere teslim oldu

Afyonkarahisar-Konya karayolunda seyir halindeki kamyon henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı alevlere teslim olurken, olayda maddi hasar meydana geldi.

Afyonkarahisar- Konya karayolunda seyir halindeki kamyon henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı alevlere teslim olurken, olayda maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, O.Y. idaresindeki mermer yüklü kamyon Afyonkarahisar- Konya karayolu Çay ilçesi yakınlarında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı biranda alev aldı. Araç şoförü O.Y kamyonu sağa çekerek hemen kendisini dışarı attı. Motor bölümünde başlayan ve kısa sürede yayılan alevler çevredeki vatandaşlar da müdahale ederek söndürmeye çalıştı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karahisar Konya Çay 3. Sayfa Haberler

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