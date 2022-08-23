Seyir halindeki kamyon alev alev yandı 3. Sayfa Haberleri Seyir halindeki kamyon alev alev yandı Kütahya-Eskişehir karayolunda seyir halinde olan bir kamyon alev alev yandı. Seyir halindeki kamyon alev alev yandı KÜTAHYA - Kütahya- Eskişehir karayolunda seyir halinde olan bir kamyon alev alev yandı. Kütahya-Eskişehir karayolunun 14. kilometresinde yaşanan araç yangınında, kasasında midibüs bulunan kamyon alev alev yandı. Olayda yaralanan olmazken itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. 2 itfaiye aracının yangına müdahalesi sırasında Kütahya-Eskişehir karayolu trafiğe kapatıldı. Yangının söndürülmesinin ardından kamyon bulunduğu yerden kaldırılırken yol trafiğe açıldı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Efe Eskişehir İtfaiye Kütahya 3. Sayfa Haberler

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