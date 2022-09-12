Seyir halindeki araçtan yükselen dumanlar korkuttu 3. Sayfa Haberleri Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araçtan dumanlar yükseldi. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araçtan dumanlar yükseldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle muhtemel bir facianın önüne geçildi. Olay, Sultan Orhan Mahallesi 1112/1 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İdris A. idaresindeki 14 KR 074 plakalı hafif ticari aracın motor kısmından dumanlar yükseldi. Dumanları gören sürücü, aracı durdurarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürerek hafif ticari aracın tamamen yanmasını engellendi. Hafif ticari araç vatandaşların yardımıyla yolun kenarına çekildikten sonra yol trafiğe tekrar açıldı. - KOCAELİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İtfaiye Kocaeli Tragger Gebze 3. Sayfa Haberler

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