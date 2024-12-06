Seyir Halindeki Araçtan Sarkan Çocuğa Cezai İşlem

Kağıthane'de trafikte seyreden ve aracın ön camından sarkan çocuğun canını hiçe sayan sürücüye bin 380 lira para cezası kesildi.

Kağıthane'de 29 Kasım'da meydana gelen olayda, seyir halinde olan 20 RC 713 plakalı bir aracın ön camından sarkan küçük bir çocuk başka bir aracın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, ara sokakta seyreden minibüs tarzı bir aracın, ön camından çocuğun uzun süre ayağını sarkıtarak yolculuk yaptığı anlar yer aldı. Ayrıca küçük çocuğu araç içerisine almayan ailenin rahat tavırları de dikkat çekmişti.

Bu görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından araç sürücüsünün Y.N. olduğu tespit edildi. Y.N.'ye "Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmenlikteki gösterilen diğer kurallara uymamak"tan, "Araçları kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmekten" toplamda bin 380 lira para cezası kesildi. - İSTANBUL